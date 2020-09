Confimi Industria: “Il Tribunale Unico dei Brevetti a Milano è una grande opportunità” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Confimi Industria su Tribunale Unico dei Brevetti: “Milano come opportunità di competitività delle nostre PMI in Europa” “La scelta di candidare Milano a ospitare la divisione centrale del Tribunale Europeo Unico dei Brevetti non è solo una necessità di un rafforzamento del posizionamento politico del nostro Paese in Europa, ma un importante leva di competitività per le nostre industrie” dichiara Confimi Industria, a 24 ore dall’incontro europeo che decreterà la sede, attualmente vacante, di uno dei tre tribunali europei. “Noi lo chiediamo da anni – ricorda la Confederazione del manifatturiero ... Leggi su tpi

