Roma – Tra Roma e Buenos Aires la cultura digitale e' condivisa. Da oggi, infatti, le due capitali ospiteranno online, mettendoli a disposizione di tutti, dei contributi digital di grande valore tra quelli riscoperti durante il lockdown. Lo scambio culturale e' stato reso possibile dall'intesa sulle politiche culturali messe in atto durante i mesi del lockdown mondiale tra il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo ed Enrique Avogadro, l'assessore alla Cultura della Citta' di Buenos Aires. Se l'Assessorato romano ha messo in campo un programma culturale che ha raccolto oltre 50 milioni visualizzazioni nei tre mesi di lockdown con #laculturaincasa, la capitale argentina con #laculturaENcasa ha previsto, come in questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune intesa Comune: intesa con Buenos Aires per performance condivisa RomaDailyNews Latina, l’edilizia sta morendo e il Comune fa cassa. Lega: “Ennesima follia targata Coletta”

In uno dei momenti in cui la crisi economica e quella sanitaria stanno camminando passo passo mettendo in ginocchio aziende e professionisti, riducendo al lumicino l’occupazione e devastando interi ...

Buddusò: via ai sierologici su tutta la popolazione

Buddusò, 9 settembre 2020 – Via ai test sierologici, su base volontaria, per tutta la popolazione di Buddusò: lo annuncia il Sindaco Giovanni Antonio Satta tramite un post sui social. “Nell’ambito del ...

