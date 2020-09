Colpa mia la vita Smeralda? Virus, tutto l'orgoglio di Zangrillo: una grottesca caccia all'untore (Di mercoledì 9 settembre 2020) tutto l'orgoglio del professor Alberto Zangrillo a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, tornato con la nuova stagione nella serata di martedì 8 settembre. Ospite in collegamento, il medico del San Raffaele che ha in cura Silvio Berlusconi, è costretto a difendersi nuovamente dalle accuse di chi punta il dito contro di lui per aver detto, parecchie settimane fa, che "il Virus è clinicamente morto". Circostanza che trova discreto fondamento nel numero di vittime e ricoveri che, in Italia, sta mietendo il Covid-19. Eppure, Zangrillo, è costretto a giustificarsi, spiegarsi, fare distinguo per l'ennesima volta. Interpellato dalla Berlinguer sul punto, spiega: "Ho sempre evocato il buon senso. Dissi che il Virus era clinicamente morto, e ... Leggi su liberoquotidiano

boccadutri : Nella mia vita politica e professionale al contrario ho assunto sempre e direttamente la responsabilità delle cavol… - peterkama : zangrillo : virus morto? ho ammesso l'errore . Non sono colpa mia i nuovi contagi #cartabianca - biif : RT @nicmad84: Allora, tre femmine a casa mia, tutte con capelli lunghi. Si tappa la doccia e di chi è la colpa? Mia. Sono rasato a zero. Fi… - Dm_Chernyaev : RT @maybe_viola: La mia giustificazione per eventuali ritardi ...?? È colpa sua. ???? - dandydundyda : RT @nicmad84: Allora, tre femmine a casa mia, tutte con capelli lunghi. Si tappa la doccia e di chi è la colpa? Mia. Sono rasato a zero. Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpa mia INGHILTERRA - Greenwood: "È tutta colpa mia, la lezione mi serviva" Napoli Magazine Tasse impossibili da pagare Colpa di un codice a barre errato

Un errore nei codici a barre dei bollettini per il pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche inviati da Sepi Spa ai contribuenti di Santa Croce. A fare la segnalazione è il capogru ...

Omicidio Willy, fratelli Bianchi: "Non lo abbiamo toccato. Respingiamo accuse"

Roma, 8 settembre 2020 - "Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti solo per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati. Siamo stati chiamati da amici al telefono" ...

Un errore nei codici a barre dei bollettini per il pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche inviati da Sepi Spa ai contribuenti di Santa Croce. A fare la segnalazione è il capogru ...Roma, 8 settembre 2020 - "Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti solo per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati. Siamo stati chiamati da amici al telefono" ...