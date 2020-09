Colleferro, Willy colpito quando era già a terra. I risultati della prima autopsia (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome. Un quadro politraumatico dovuto al pestaggio subito. E' questo il primo risultato dell'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale di Tor Vergata sul corpo di Willy Monteiro, il 21enne ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino Roma. Secondo quanto si apprende, il primo esame si è svolto nel pomeriggio ed è durato circa 3 ore e mezzo. Le parole del Gip È stato un apprezzamento rivolto ad alcune ragazze del gruppo di Colleferro da parte di ragazzi del gruppo di Artena a determinare la rissa che ha poi portato al pestaggio mortale di Willy Monteiro. A raccontare i fatti - secondo l'ordinanza del gip di Velletri Giuseppe Boccarrato - è Federico ... Leggi su agi

Caso Willy, meno male che non lo avevate nemmeno toccato: l’autopsia rivela lesioni multiple sul suo corpo

Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome: un quadro politraumatico dovuto al pestaggio subìto. È questo il risultato dell’autopsia sul corpo di Willy Monteiro Duarte – il 2 ...

