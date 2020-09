Colleferro: Renzi, ‘Stato assicuri colpevoli alla giustizia’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – Di fronte a quanto accaduto a Colleferro, “quando penso a quella mamma a quella famiglia distrutta dal dolore, provo un dolore senza fine”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di ‘Coffe break’ su La 7. “Quella famiglia -aggiunge- ha dato una lezione bellissima dicendo noi non vogliamo vendetta, vogliamo giustizia. Ora lo Stato italiano ha il dovere di assicurare alla giustizia chi è stato davvero l’esecutore di quel terribile evento. Hanno dato una lezione di civiltà che quegli animali dovrebbero imparare per tutto il resto della loro vita. E’ una vergogna morire a 21 anni in questo modo, lo dico da padre prima ancora che da politico”. L'articolo Colleferro: Renzi, ‘Stato assicuri ... Leggi su calcioweb.eu

zazoomblog : Colleferro: Renzi ‘Stato assicuri colpevoli alla giustizia’ - #Colleferro: #Renzi #‘Stato #assicuri - La7tv : #coffeebreak 'Sui social c'è un'attitudine a sparare sentenze, assicuriamo i colpevoli alla giustizia' #colleferro - emigrat_italian : @gerturco Secondo Renzi,Battista di sinistra dovrebbe essere mandato a casa mentre i ragazzi di colleferro perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro Renzi Colleferro: Renzi, 'Stato assicuri colpevoli alla giustizia' Affaritaliani.it Colleferro: Renzi, 'Stato assicuri colpevoli alla giustizia'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Di fronte a quanto accaduto a Colleferro, "quando penso a quella mamma a quella famiglia distrutta dal dolore, provo un dolore senza fine". Lo dice Matteo Renzi, ospite di ' ...

Verso le elezioni. Salvini: "In Toscana il cambiamento è a portata di mano"

"Ci sono da giudicare 50 anni di amministrazione di sinistra, e se uno e' contento di quello che ha - ha aggiunto Salvini - riconferma il Pd e Renzi". Susanna Ceccardi "potrebbe essere un ottimo sinda ...

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Di fronte a quanto accaduto a Colleferro, "quando penso a quella mamma a quella famiglia distrutta dal dolore, provo un dolore senza fine". Lo dice Matteo Renzi, ospite di ' ..."Ci sono da giudicare 50 anni di amministrazione di sinistra, e se uno e' contento di quello che ha - ha aggiunto Salvini - riconferma il Pd e Renzi". Susanna Ceccardi "potrebbe essere un ottimo sinda ...