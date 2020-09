Colleferro, la testimonianza nell’ordinanza del Gip: «Così hanno ucciso Willy» (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Ho visto sopraggiungere ‘a palla’ un’auto di grossa cilindrata. Sono scese cinque persone che si sono lanciate contro chiunque capitasse a tiro sferrando calci e pugni e poi si accanivano contro Willy». Lo ha dichiarato un testimone del pestaggio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, secondo quanto si legge nelle 14 pagine dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari (Gip). Oggi, 9 settembre, sono stati convalidati gli arresti per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. «Tra gli aggressori di Willy sono certo ci fossero i fratelli Bianchi e Pincarelli, e una quarta persona che aveva il braccio ingessato, e che è scesa con gli altri ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro testimonianza I due supertestimoni di Colleferro: "È stato Belleggia a colpire Willy alla testa" L'HuffPost Omicidio Colleferro, testimoni: “Willy preso a calci con inaudita violenza mentre era a svenuto”

Colleferro, il campione di boxe Blandamura: «Non chiamateli pugili, sono vigliacchi»

