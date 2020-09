Colleferro, la fidanzata incinta di Gabriele Bianchi: 'La prima vittima è Willy, poi noi che stiamo subendo minacce' (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'Penso a Willy , che è la prima vittima di questa storia. Ma poi ci siamo noi, che in queste ore stiamo subendo insulti e minacce di morte '. A parlare così è Silvia Ladaga , 28enne fidanzata di ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro fidanzata Willy, la fidanzata dell'aggressore: “Sono incinta e se ha sbagliato paghi" Affaritaliani.it Delitto di Colleferrro: quando l’abito fa il monaco

l brutale assassinio del giovane di Colleferro è figlio del nulla cosmico, del vuoto pneumatico della società capitalista e nichilista in cui viviamo oggi. E dal nulla non può nascere nulla di buono.

Omicidio Willy, le carte: "Abbella!", quel commento di troppo che ha scatenato l'inferno

La notte più buia di Colleferro è cominciata con un bacio rivolto da un ubriaco alla ragazza di un altro. Ed è finita col corpo dell'incolpevole Willy Monteiro Duarte a terra, privo di vita. Cos'è suc ...

