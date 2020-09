Colleferro, il fratello degli arrestati: “Quando in famiglia abbiamo visto quel ragazzino, siamo morti tutti quanti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “In palestra si allenano sempre con persone di ogni razza ed estrazione sociale. Non son stati loro”. Alessandro Bianchi, fratello maggiore di due dei quattro accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, difende i fratelli Marco e Gabriele e respinge le accuse di razzismo. “Non son stati loro. Erano lì perché intervenuti per sedare una rissa”, ha detto ai giornalisti, sposando la difesa dei presunti aggressori durante l’interrogatorio. “Si può immaginare come abbiamo reagito in famiglia quando abbiamo visto quel ragazzino. siamo morti tutti quanti. Noi riceviamo minacce di morte. Ma io lo ribadisco, non sono stati loro”. “Non è ... Leggi su tpi

