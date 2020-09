Colleferro, il delirio di padre Zanotelli: «Colpa di Meloni, Salvini e della tv berlusconiana» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ce n’è di farabutti nella turpitudine di Colleferro. Non sono solo quelli che hanno tempestato di pugni e calci il povero Willy Duarte fino a massacrarlo. Ma anche quelli che ora lo stanno uccidendo da morto assecondando il loro irresistibile impulso a buttarla in politica. Passi pure per gli pseudo-sociologi da cineforum o per gli hater democratici, cioè i concessionari dell’odio ufficiale. Ma non per certi uomini di chiesa che di fronte ad una tale catastrofe umana e morale dovrebbero alzare in alto – perché tutti potessero vederlo – il Vangelo più che la Costituzione. Un’elementare verità che forse mai capirà padre Alex Zanotelli. «Mettere al bando l’estrema destra» In una botta sola, il comboniano ha infatti additato Salvini e ... Leggi su secoloditalia

