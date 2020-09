Codacons: “Bravo Napoli ma anche altri club rimborsino i tifosi se partita rinviata” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bene la decisione della società calcio Napoli di rimborsare il biglietto, se richiesto dal consumatore, in caso di rinvio di una partita, ma non basta. Lo afferma il Codacons, commentando la decisione dell’Antitrust di archiviare il procedimento pre-istruttorio nei confronti della società di calcio di Serie A SSC Napoli a seguito della sua decisione di rimuovere le clausole che potevano risultare vessatorie.“Tutte le società calcistiche devono riconoscere rimborsi di biglietti e parte degli abbonamenti nel caso in cui le partite non vengano disputate – afferma il presidente Carlo Rienzi – Le clausole contenute nei contratti di abbonamento di molte squadre di calcio calpestano i diritti degli utenti e sono palesemente vessatorie, e hanno portato oggi ad una situazione di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Codacons: 'Bravo Napoli ma anche altri club rimborsino i tifosi se partita rinviata' - -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons “Bravo