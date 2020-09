Clamorosa investitura per Donald Trump, candidato al Nobel per la pace: guerrafondaio a chi? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un riconoscimento per i tentativi di mediazione per la pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, cosi il deputato del Parlamento norvegese Christian Tybring-Gjedde ha motivato la sua scelta di candidare il presidente americano Donald Trump è stato candidato al Premio Nobel per la pace 2021. Lo ha annunciato lo stesso Tybring-Gjedde nel corso di una intervista esclusiva a Fox News. "Per i suoi meriti, penso che abbia fatto molto più di più degli altri candidati al Premio Nobel per cercare di ottenere la pace tra le nazioni", ha dichiarato Tybring-Gjedde, che è anche presidente della delegazione norvegese all'Assemblea parlamentare della Nato. Nella lettera inviata al Comitato per il ... Leggi su liberoquotidiano

