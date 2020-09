Cisterna, apertura scuole rinviata al 24. Il sindaco: ‘Non possiamo mettere a rischio la salute dei nostri ragazzi’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le scuole di Cisterna apriranno il 24 settembre. E’ questa la decisione presa dal sindaco Mauro Carturan per salvaguardare la salute degli studenti di ogni ordine e grado alla luce delle gravi carenze rappresentate dai dirigenti scolastici degli istituti di Cisterna. In una nota a firma congiunta, i dirigenti Nicolino Ingenito dell’Istituto Comprensivo “Leone Caetani”, Nunzia Malizia del “Dante Monda – Alfonso Volpi”, Fabiola Pagnanelli del “Plinio il Vecchio”, e Anna Totaro del “Campus dei Licei Massimiliano Ramadù” hanno espresso preoccupazione per l’impossibilità di predisporre e organizzare gli ambienti scolastici in conformità alle misure previste dalle disposizioni emanante dal Governo per la gestione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Altri tre Comuni della provincia di Latina nelle ultime ore hanno deciso di procedere al posticipo dell’apertura delle scuole al 24 settembre Si tratta di Formia, Maenza e Cisterna. decisioni assunte ...

