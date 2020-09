Cinema: ‘Il silenzio perfetto’, il regista Lama racconta la Sicilia in lockdown (Di mercoledì 9 settembre 2020) Palermo, 9 set. (Adnkronos) – La Nucciarte Produzioni, che da anni opera nel campo della promozione culturale e nella produzione di opere Cinematografiche, è in procinto di realizzare un documentario dal titolo ‘Il silenzio perfetto” scritto e diretto dal regista Siciliano Francesco Lama. ‘Nel voler continuare a raccontare della mia terra e della mia gente, ho vagato per la Sicilia nel silenzio del lockdown di cui alla pandemia covid 19 – racconta Lama- Fuori da ogni immaginazione e contesto, mi sembrava di vivere un periodo così assurdo, a tratti sconcertante poiché fuori dal reale concetto di vita a cui tutti siamo abituati, tanto da ... Leggi su calcioweb.eu

