CICLONE Mediterraneo o no, il meteo sta per peggiorare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Goccia fredda, vortice ciclonico secondario, forse un vero e proprio CICLONE Mediterraneo (Medicane). I termini tecnici, nella meteo, fanno tutta la differenza del mondo ma quel che conta alla fin fine è sempre il risultato. A noi, così come a voi, interessa sapere che tempo farà e non se il maltempo sarà causato da una pericolosissima goccia fredda piuttosto che da un altrettanto pericolosissimo CICLONE Mediterraneo. Ed eccoci, a discutere di quelli che saranno gli effetti – principalmente in termini di precipitazioni – sulle nostre regioni. Gli accumuli di pioggia sino a domenica. Cominciamo col dire, lo si evince dalla mappa degli accumuli, che la Sardegna sarà la più colpita. Perché qui il vortice transiterà con ... Leggi su meteogiornale

Goccia fredda, vortice ciclonico secondario, forse un vero e proprio Ciclone Mediterraneo (Medicane). I termini tecnici, nella meteo, fanno tutta la differenza del mondo ma quel che conta alla fin ...

“Super cella temporalesca sta per raggiungere la Sardegna”. Lo affermano gli esperti di meteorologia, che registrano un peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore. “Una perturbazione asso ...

