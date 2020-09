Ciclismo, Tour de France 2020: Sagan squalificato dalla tappa per la gomitata a Van Aert (Di mercoledì 9 settembre 2020) Peter Sagan è stato squalificato dall’undicesima tappa del Tour de France 2020 dopo il contatto con il belga Wout van Aert. La gomitata costa la seconda posizione al corridore slovacco, che non riceverà i punti della tappa odierna vinta da Caleb Ewan davanti, a questo punto, a Sam Bennett e allo stesso Van Aert. In classifica generale al comando c’è Primoz Roglic. Leggi su sportface

