Ciclismo, inaugurato a Saturnia il Muro Pantani a Poggio Murella (Di mercoledì 9 settembre 2020) In occasione della terza tappa della Tirreno-Adriatico, Saturnia celebra l’inaugurazione del Muro del Pirata. Lo strappo di Poggio Murella è infatti dedicato a Marco Pantani, che da oggi avrà anche un monumento a lui dedicato in vetta alla salita di oltre tre chilometri che presenta pendenze anche superiori al 20%. Dopo la conferenza stampa, tenutasi presso il Terme di Saturnia Resort, Tonina Pantani mamma del campione romagnolo, Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, Mirco Morini, sindaco di Manciano e Andrea Gurayev, ideatore del progetto si sono portati in cima a Poggio Murella per svelare la statua. Il rapporto tra Pantani e Saturnia è dovuto ad un periodo ... Leggi su sportface

