Ciccio Graziani ricoverato in ospedale: brutto episodio casalingo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ciccio Graziani, ex attaccate del Torino e campione del mondo nel 1982, finisce in ospedale: una brutta caduta casalinga lo costringe al ricovero. Torna a far parla di sé Ciccio Graziani. Il mister “indiavolato” ai tempi del Cervia in TV. Ma non solo, anzi, molto di più: ex attaccante del Torino, della Roma e campione del mondo con la Nazionale Italiana di Bearzot nel 1982. Diventato ancor più un personaggio famoso per le sue arrabbiature quando allenava il Cervia, squadra che “portò” dritta dritta in TV nel programma calcistico Controcampo condotto da Sandro Piccinini. Con la vicenda di oggi, però, il calcio c’entra ben poco. O meglio, potrebbe anche c’entrarci se solo si sapesse dove ha messo “i piedi” il caro e vecchio ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : #CiccioGraziani cade da una scala: ricoverato con le costole rotte - StampaTorino : Ciccio Graziani cade a casa, prima in rianimazione ora in reparto - fila_12 : RT @StampaTorino: Ciccio Graziani cade a casa, prima in rianimazione ora in reparto - CorriereQ : Caduta in casa, Ciccio Graziani in ospedale con fratture alle costole - PharrisGiacomo : RT @Gazzetta_it: #CiccioGraziani cade da una scala: ricoverato con le costole rotte -