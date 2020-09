Ciccio Graziani, brutto incidente: trasportato in ospedale. Le sue condizioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) brutto periodo per lo storico attaccante del Torino e campione del mondo nell’ 82 con la Nazionale Ciccio Graziani. L’uomo è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo a causa di un incidente domestico avvenuto la settimana scorsa. Francesco Graziani, chiamato da tutti Ciccio è stato uno dei più amati calciatori della storia, e ancora oggi è tanto sostenuto. La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata ad Arezzo, infatti, giovanissimo, a soli 18 anni esordisce in Serie B. L’esordio in Serie A arriva grazie al Torino nel 1973 e proprio con la squadra piemontese riesce a vincere anche lo scudetto nella stagione 1975-76. In tanti ricorderanno il trasferimento alla Fiorentina, fino a giungere ... Leggi su caffeinamagazine

