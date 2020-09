Cia Due Mari ha incontrato il Commissario Unico dei Consorzi per l’acqua da irrigazione alle aziende tarantine (Di mercoledì 9 settembre 2020) Taranto. Si è svolto presso la sede del Consorzio a Taranto un incontro richiesto dalla CIA Due Mari. Alla base dell’incontro le rimostranze della CIA Due Mari in merito alla gestione della stagione irrigua 2020 e la mancanza di interventi strutturali sulla rete irrigua. «Ringraziamo il Commissario Ermenegildo Renna per aver accettato questo confronto» – ha esordito il direttore della CIA Due Mari Vito Rubino che ha evidenziato tutte le anomalie e le disfunzioni presenti nella erogazione di acqua e la difficoltà di programmare nel tempo le colture e le irrigazioni. «Sono stati messi in risalto i rapporti di subalternità con la Basilicata per il bello e cattivo tempo nella gestione delle risorse idriche e la necessità di riprendere i ... Leggi su laprimapagina

