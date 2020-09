Ci è cascata anche Chiara Ferragni: Willy Monteiro ucciso a causa del fascismo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiara Ferragni affida ai social la sua rabbia e il suo dispiacere per quanto accaduto a Colleferro, dove il giovane Willy Monteiro Duarte ha perso la vita in seguito a un brutale pestaggio. La fashion blogger ricondivide nelle storie del suo seguitissimo account Instagram un post del marito, il rapper Fedez. «Dove finiremo?» si interroga la Ferragni, che aggiunge: «Condoglianze alla famiglia di Willy, mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose». Dopo, sempre nelle storie di Instagram, la Ferragni condivide un post dell'account spaghettipolitics: «Willy Montero , italiano di 21 anni dalla pelle nera, è stato ucciso da un gruppo di 4 fasci che l'hanno ... Leggi su iltempo

spleenerie : @starryboyyy Mi ricordo pochissimo ma mi pare che prima del ponte per l'arena del chariot dovrebbe esserci un altro… - vincycernic95 : GIOVANNA CI SARÀ ANCHE CASCATA MA QUEST'ASFALTATA MERITA #uominiedonne - aairedised : @ildrammadibowie anche io all'inizio ci sono cascata - IerardiMichele1 : RT @Marghe58277301: @Marghe58277301?? ???? ?????????? ???? ?????????????????????? Nel mio mondo c'è la Laguna delle Sirene, una piscina tropicale con una cascat… - tudifrudi : Alla fine ci sono cascata e sono andata anche io a vedere i profili Instagram degli assassini di Colleferro. Ci ho… -

Ultime Notizie dalla rete : cascata anche

Il Tempo

Durante l’estate Sarnano ha registrato un flusso di presenze davvero importante. E ora è in arrivo anche la Tirreno-Adriatico. «Se l’apertura della suggestiva Via delle Cascate Perdute, divenuta subit ...La cascata di capelli bianchi per anni lo ha reso un’icona, qualcosa simile a un guru. Ma un guru, della chitarra e della musica, Franco Mussida lo è davvero. La sua è la generazione della musica viss ...