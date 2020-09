“Chiediamo le dimissioni del dittatore Lukashenko”: anche l’Italia si mobilita per la Bielorussia (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Svetlana Tikhanovskaya è la vera presidente della Repubblica di Bielorussia”. Lo sostengono a gran voce le deputate Laura Boldrini e Lia Quartapelle, che martedì primo settembre hanno incontrato a Vilnius la leader dell’opposizione democratica bielorussa, (in questo articolo l’intervista esclusiva del direttore di TPI Giulio Gambino) e che oggi, mercoledì 9 settembre, hanno promosso un confronto pubblico per illustrare i risultati della visita nella capitale lituana e per discutere le iniziative da intraprendere affinché anche a Minsk si affermino la democrazia e lo stato di diritto. All’incontro – che si è svolto nella sala convegni della sede nazionale del Partito democratico, in via di Sant’Andrea delle Fratte – hanno preso parte Riccardo Noury, portavoce di ... Leggi su tpi

