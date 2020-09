Chiara Ferragni sulla morte di Willy: “Cultura fascista da sempre resistente in questo paese” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’influencer Chiara Ferragni esprime la sua sulla morte di Willy Duarte Monteiro, 21 enne ucciso a Colleferro, condividendo un post di Spaghetti Politics Oggi, Chiara Ferragni ha espresso la sua sulla morte di Willy Duarte Monteiro, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. L’influencer, ha condiviso su Instagram un post di Spaghetti Politics, che ha espresso l’ambiente socio culturale in cui si è sviluppata l’aggressione. “Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite in cui i fasci hanno fatto ... Leggi su nonsolo.tv

repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - LaStampa : Chiara Ferragni e la morte di Willy: omicidio figlio della cultura fascista predominante in Italia - HuffPostItalia : Chiara Ferragni abbatte un altro tabù e porta la salute mentale sui social - Brunoinimer : RT @mat_brandi: Cara Chiara Ferragni, ho sempre ritenuto basse le accuse contro di te, nonostante tu appartenga ad un mondo che non apprezz… - Chiardoni : Omicidio Willy, Chiara Ferragni: 'Il problema è la cultura fascista'. Social scatenati -