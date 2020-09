Chiara Ferragni “sto andando dallo psichiatra”: l’influencer in lacrime (Di mercoledì 9 settembre 2020) La morte di una persona molto cara è un dolore che stravolge la vita di chiunque. Possono trascorrere degli anni, ma nonostante ciò, il trauma causato dalla stessa perdita può influire sullo stato psicologico della persona che l’ha subìto. Lo sa bene Chiara Ferragni, che poche ore fa ha raccontato di essere in cura da uno psichiatra dopo aver vissuto un doloroso trauma. Per la prima volta ne parla attraverso il suo canale social, mettendosi a nudo e condividendo uno degli argomenti forse più difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita. Poco tempo fa, una persona a lei molto vicina è venuta a mancare improvvisamente, provocandole un grave trauma legato ad un ricordo che insieme hanno condiviso. E l’imprenditrice più famosa del mondo lo ha raccontato ai suoi fan. “Ricevo migliaia di ... Leggi su velvetgossip

