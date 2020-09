Chiara Ferragni, scatto hot con décolleté esplosivo. L'hater: 'Hai il seno rifatto'. La risposta di lei spiazza tutti (Di mercoledì 9 settembre 2020) scatto hot con décolleté esplosivo. L'hater: ' Hai il seno rifatto '. La risposta di lei spiazza tutti. Oggi, l'influencer più famosa del mondo ha postato una foto che ha fatto immediatamente il giro ... Leggi su leggo

repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - LaStampa : Chiara Ferragni e la morte di Willy: omicidio figlio della cultura fascista predominante in Italia - HuffPostItalia : Chiara Ferragni abbatte un altro tabù e porta la salute mentale sui social - squopellediluna : sta donna mi sta positivamente colpendo - SakuraHanami120 : RT @P_M_1960: Per Willy ha fatto di più Chiara Ferragni con un suo stato su Instagram che l'intero mondo politico...?? -