Chiara Ferragni: la presa di posizione politica per la morte di Willy (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiara Ferragni si è esposta per la prima volta dal punto di vista politico: lo ha fatto dopo la morte di Willy. Che Chiara Ferragni abbia dimostrato in più di un’occasione di essere pronta a rompere tutti gli schemi della sua professione è stato dimostrato più e più volte. La più potente influencer italiana ha contribuito a raccogliere … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - LaStampa : Chiara Ferragni e la morte di Willy: omicidio figlio della cultura fascista predominante in Italia - HuffPostItalia : Chiara Ferragni abbatte un altro tabù e porta la salute mentale sui social - Lucia07129120 : RT @giusmo1: Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista” -