Chiara Ferragni ha deciso: la separazione le costa 4 milioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni e il rapper Fedez sono la coppia più chiacchierata e seguita a livello nazionale. Dalla loro unione è nata l’etichetta dei “Ferragnez” e, da quando hanno allargato la famiglia con la nascita del piccolo Leone, le loro avventure quotidiane sono diventate un appuntamento fisso da seguire sui loro social personali. Casa Ferragnez vanta migliaia di followers che sono sempre più affezionati alle loro avventure. Di recente la nota influencer ha preso una decisione che riguarda la sua società. Chiara Ferragni nel suo successo è stata affiancata da un imprenditore pugliese e precisamente di Barletta. Importanti novità sono arrivate per gli affari della ... Leggi su velvetgossip

HuffPostItalia : Chiara Ferragni abbatte un altro tabù e porta la salute mentale sui social - repubblica : Chiara Ferragni, sgomento per l'omicidio di Willy: 'Dove andremo a finire?' - IsaInghirami : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni abbatte un altro tabù e porta la salute mentale sui social - JunoYoussim : Secondo voi quanto potrebbe volere Chiara Ferragni per fare un post con scritto 'al referendum VOTA NO'? Veniamoci incontro Chia, dai. - Mar3151 : Brava Chiara Ferragni, che ha condiviso un post che parla apertamente di fascismo per l'omicidio di Willy, almeno l… -