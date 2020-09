Chiara Ferragni e gli altri vip si riscoprono antifa: “Willy ammazzato da quattro fasci” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 Set – Chiara Ferragni, Ghali, Emma Marrone, Levante, Ermal Meta… cosa accomuna questi vip? L’irrefrenabile voglia di imitare i paladini Black lives matter di oltreoceano sull’onda emotiva dell’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte e l’associazione dello stesso al razzismo. Ma i risultati che la loro scelta produce non saranno quelli sperati. L’antifa Chiara Ferragni: “Cancellare la cultura fascista” Chiara Ferragni si è svegliata politica. Sulle sue storie Instagram condivide prima lo screenshot dell’articolo a firma Federica Angeli su La Repubblica (che, come già detto, “puzza” di fake news) poi un post dell’account @spaghettipolitics che senza troppi giri di ... Leggi su ilprimatonazionale

