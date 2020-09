Chiara Ferragni dopo la morte di Willy Monteiro: “Si deve cancellare la cultura fascista” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiara Ferragni tramite le Stories di Instagram ha condiviso il post di una pagina che ha sposato una linea fortemente antifascista sulla vicenda di Willy, il 21enne ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro (Roma): “Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista”. Chiara... L'articolo Chiara Ferragni dopo la morte di Willy Monteiro: “Si deve cancellare la cultura fascista” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

