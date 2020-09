Chi l’ha visto, puntata 9 settembre: morte Viviana Parisi e Gioele, caso Marco Vannini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nella prima serata di oggi, mercoledì 9 settembre, riparte ufficialmente la trasmissione Chi l’ha visto, in onda nel prime time di Rai3 a partire dalle ore 21.20. Riconfermatissima alla conduzione la padrona di casa Federica Sciarelli, già tornata in tv con uno speciale della sua trasmissione andato in onda nelle scorse settimane e incentrato sul... L'articolo Chi l’ha visto, puntata 9 settembre: morte Viviana Parisi e Gioele, caso Marco Vannini proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

carlosibilia : Ci tagliamo da sempre gli stipendi e abbiamo lavorato per mantenere le promesse fatte a chi ci ha sostenuto, anche… - matteorenzi : Oggi a Firenze per dare un messaggio chiaro: chi non vuole votare leghista ma non vuole nemmeno l’alleanza strategi… - davidealgebris : Rispetto chi ha idee forti / principi e per questi si batte. ConteBalle è l'opposto. Rappresenta il Nulla che prima… - Giumuu3 : RT @mariambuIa: Sono molto contenta per l’aspetto clinico e scientifico del nuovo test rapido per il Sars-Cov2, ma chi ha scelto di chiamar… - elysum_ : Talmente contrariata per l'eliminazione di Jimbo da #CanadasDragRace che mi sono dimenticata che sono uscite altre… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Ritorno a scuola, cosa prevedono le linee guida Corriere della Sera