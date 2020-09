Chi l'ha visto?, da stasera su Rai3 la nuova stagione: il caso di Viviana e Gioele nella prima puntata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la nuova stagione: nella prima puntata il caso di Viviana e Gioele e il processo per la morte di Marco Vannini. Ritorna Chi l'ha visto?, da stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una nuova stagione. Che riparte dal caso di Viviana e Gioele, mamma e bimbo di 4 anni i cui corpi sono stati rinvenuti nei boschi di Caronia in provincia di Messina dopo la scomparsa, avvenuta il 3 agosto. Il programma condotto da Federica Sciarelli era tornato in onda con uno speciale sul giallo di Caronia a metà agosto, e ... Leggi su movieplayer

borghi_claudio : Non avevo visto! Ma come si permettono!! Abbiamo fatto una legge apposta e continuano a voler processare chi si è d… - pisto_gol : Chi ha visto il giocatore, ne ha ammirato la classe e la correttezza. Chi ha conosciuto l’uomo, sa che era un esemp… - La7tv : #inonda Il prof. Alberto #Zangrillo commenta i dati sulle terapie intensive: 'Bisogna distinguere chi ci va per alt… - elenaakh : @ljlroses da ieri sera che penso anche io di mandare un messaggio alla pizzeria su Instagram, ma mi vergogno da mor… - AceccKramer : @dydsix io dico che da come uno si veste , pettina, si comporta, dall'atteggiamento etc etc si vedono moltissime c… -