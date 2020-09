Chi ha i figli in quarantena potrà chiedere lo smart working o un congedo straordinario: ecco cosa prevede il decreto (Di mercoledì 9 settembre 2020) In caso di bambini e ragazzi con meno di 14 anni in quarantena per contatti a rischio a scuola, i genitori potranno chiedere congedi straordinari e smart working per tutto il periodo di isolamento: è una delle principali misure del decreto legge con le “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19″ firmato dal presidente Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I contenuti del provvedimento riguardano i finanziamenti per spazi aggiuntivi per svolgere l’attività didattica in presenza. Il decreto legge recepisce anche le novità in tema di trasporto pubblico locale dopo l’intesa ... Leggi su ilfattoquotidiano

