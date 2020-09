“Chi ha dato il calcio mortale a Willy”. Omicidio Colleferro. Ora può cambiare tutto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Potrebbero non essere i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, i responsabili della morte di Willy Monteiro Duarte. Due supertestimoni della rissa di Colleferro, amici del gruppo dei quattro arrestati, hanno fornito una prima ricostruzione dell’intera sera di sabato scorso che cambierebbe la posizione dei due. Sarebbe stato Francesco Belleggia, karateka, a sferrare il calcio mortale a Willy mentre si trovava in terra. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tutto comincia con una lite tra due fazioni: da una parte il gruppo di Colleferro nel quale c’è Federico Zurma, il ragazzo che Willy ha difeso rimettendoci la vita, dall’altro quello di Artena con Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Durante la zuffa i due di Artena si trovano subito in difficoltà e in ... Leggi su caffeinamagazine

VittorioSgarbi : Non so chi sia questo fantomatico 'Prof. Guido Saraceni'. Una cosa è certa: è un propalatore di bufale. Io non sono… - FidanzaCarlo : #Italiani dimenticati e #clandestini sistemati. Ecco ciò che accade ormai a tanti italiani che sono in condizioni d… - gabrielemazzar1 : RT @AzzurraBarbuto: “Salvini e Meloni sparano sull’Europa e chi lo fa spara sui nostri salvatori. Senza l’Europa ora l’Italia sarebbe a gam… - Paola06102138 : RT @AzzurraBarbuto: “Salvini e Meloni sparano sull’Europa e chi lo fa spara sui nostri salvatori. Senza l’Europa ora l’Italia sarebbe a gam… - miconsentatwitt : RT @LaPrimaManina: Dato che secondo #Toninelli il #MES non è cosa necessaria, dato che col MES si potrebbe mettere a posto la sanità, se vi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi dato Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera