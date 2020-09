Chi è Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle elezioni Regionali in Toscana (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi è Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle elezioni Regionali in Toscana Una donna alla conquista della “regione tossa” Toscana: il centrodestra schiera Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista, nella sfida delle Regionali del 20 e 21 settembre 2020. Secondo i sondaggi della vigilia, si prevede un autentico testa a testa con il candidato del centrosinistra Eugenio Giani. Una novità per la Toscana, regione in cui i partiti progressisti dominano e governano ininterrottamente dal 1970. Mai come quest’anno la partita dunque è aperta, con Ceccardi data a pochi punti percentuali di svantaggio ... Leggi su tpi

BBCR3MusicBot : Now Playing Alessandro Stradella, Emanuela Galli - La Susanna - Da chi s... #alessandrostradella, #emanuelagalli - PettazziLino : RT @LegaSalvini: ?? #Salvini: Serata di ascolto, confronto e idee nella meravigliosa Firenze insieme a Susanna Ceccardi, sempre tra la gente… - filomena_f_c : RT @LegaSalvini: ?? #Salvini: Serata di ascolto, confronto e idee nella meravigliosa Firenze insieme a Susanna Ceccardi, sempre tra la gente… - jack_piccardo : RT @Noiconsalvini: Serata di ascolto, confronto e idee nella meravigliosa Firenze insieme a Susanna Ceccardi, sempre tra la gente. Chi si f… - Noiconsalvini : ?? #Salvini: Serata di ascolto, confronto e idee nella meravigliosa Firenze insieme a Susanna Ceccardi, sempre tra l… -