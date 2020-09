Chi è Kim Jones, il nuovo direttore artistico delle collezioni Donna di Fendi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ecco chi è Kim Jones, il designer inglese affiancherà Silvia Venturini come direttore artistico delle collezioni Donna di Fendi Kim Jones, direttore creativo di Dior Men, affiancherà Silvia Venturini Fendi, nel ruolo di direttore artistico delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e pellicce Donna di Fendi. Jones è nato nel 1973, dal 2008 al 2011 ha preso parte della direzione creativa di Dunhill, ancor prima aveva però fatto il suo debutto nel mondo della moda con una collezione omonima di abbigliamento maschile. Nel 2011 ... Leggi su nonsolo.tv

Kim Jones è il nuovo Direttore Creativo delle Collezioni di Haute Couture, Prêt-à-porter e Fur Donna di FENDI. Kim Jones si unirà a Silvia Venturini Fendi, terza generazione della famiglia Fendi, che ...Una nuovo foto apparsa di recente su Instagram ha dato il via ad una serie di speculazione secondo cui un personaggio molto noto del MCU potrebbe apparire nell'atteso Shang-Chi and the Legend of the T ...