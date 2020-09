Chi è Francesco Acquaroli, candidato di centrodestra alle elezioni Regionali nelle Marche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi è Francesco Acquaroli, candidato di centrodestra alle elezioni Regionali nelle Marche Il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli è il candidato scelto dal centrodestra per le elezioni Regionali nelle Marche del 20-21 settembre 2020. L’esponente del partito di Giorgia Meloni, finito sui giornali per la famosa polemica dopo la cena commemorativa su Mussolini, è stato scelto col sostegno di Lega e Forza Italia come candidato unico del centrodestra alla presidenza della regione Marche. ... Leggi su tpi

