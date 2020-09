Chi di omofobia ferisce di Covid perisce: il patriarca ortodosso contro i gay si è ammalato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una «punizione di Dio per i gay». Così il patriarca ortodosso Filaret ha definito il coronavirus lo scorso marzo, accusando gli omosessuali di essere i diretti responsabili della pandemia. Lo stesso Filaret, come ha comunicato la notizia diffusa online dalla sua chiesa, oggi è positivo al Covid dopo aver parlato di coronavirus gay. Un ironico scherzo del destino che sta facendo girare il nome di questo prete in tutto il mondo. L’uomo ha 91 anni e, nonostante il Covid, le sue situazione sono attualmente stabili. LEGGI ANCHE >>> In Israele il rabbino dice che il coronavirus è una punizione per i gay, ma è il ministro conservatore a essere positivo Omosessuali causa della pandemia La notizia, oltre che dalla chiesa, è stata confermata anche ... Leggi su giornalettismo

"Personalmente io sono stufa dei progressisti che dicono che non gliene importa di sapere con chi va a letto la gente. Quello che conta è che si è fuori dal letto. (…) Noi siamo la gente che a tutti f ...

Venerdì 11 e sabato 12 settembre chiuderà ufficialmente la XIII edizione del Padova Pride Village, il più grande Festival LGBT+ d' Italia, mai come quest'anno realizzato tra mille difficoltà, causa Co ...

