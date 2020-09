“Che coraggio a fare figli con Vieri”. Costanza Caracciolo indispettita da hater: “Patetico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli hater inondano, quotidianamente, le bacheche dei volti noti e, nelle ultime ore, Costanza Caracciolo si è vista costretta a replicare ad uno dei tanti leoni da tastiera che offendevano il suo rapporto con Christian Vieri. La storia tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri è una delle più seguite ed appassionanti degli ultimi tempi: i … L'articolo “Che coraggio a fare figli con Vieri”. Costanza Caracciolo indispettita da hater: “Patetico” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : Vediamo chi sarà il primo dei giornaloni che avrà il coraggio di entrare nella tana del bianconiglio. - fleinaudi : Ora si comincia a fare seriamente. D’Alimonte su ?@HuffPostItalia? stima il NO oggi al 40/45 % Coraggio ce la facci… - ClaMarchisio8 : Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia. Willy Monteiro è un ragazzo che non resta ind… - dad_dav98 : @_antcolony @ShooterHatesYou Ovvio il 100% era iperbole per far passare il messaggio che forse è meglio prendere co… - pjiminmylife : RT @mothervofsnakes: se chiedete le prove ad una vittima che si è fatta coraggio per parlare e riesce a farlo dopo MESI con TERRORE e invec… -

Ultime Notizie dalla rete : “Che coraggio «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto