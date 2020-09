Centinaia di scuole di tutt’Italia chiedono il rinvio. I presidi: «Manca tutto, così non si può riaprire» (Di mercoledì 9 settembre 2020) È sempre più probabile lo slittamento. Le scuole che hanno chiesto di rinviare l’apertura sono Centinaia. «La richiesta si sta allargando a macchia di leopardo, mi arrivano messaggi da tutta Italia». Lo sottolinea in un’intervista al Corriere della Sera Mario Rusconi, presidente dell’Associazione presidi nel Lazio. «Mancano i banchi, Mancano i docenti, soprattutto di sostegno. Non sono stati finiti i lavori di adeguamento». Tantissime le richieste delle scuole, dirigenti in difficoltà «Le richieste che mi arrivano sono tantissime, perché i dirigenti non vogliono trovarsi impreparati alla riapertura. Sperano che almeno dopo il 22 si possa avere un quadro di sicurezza degli studenti». Si ... Leggi su secoloditalia

Ma ripartiamo dai numeri per capire l’impatto possibile del rientro a scuola che, ricordiamolo, non interessa solo i bambini, ma anche i giovani, i 17-18enni, gli stessi che durante l’estate hanno via ...

