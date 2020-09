Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme: è ufficiale, parla la modella [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme Ebbene sì, dopo una crisi che li ha fatti separare per qualche settimana, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. Nelle ultime ore sono circolate delle voci che vedrebbero i due ragazzi cenare insieme a Milano, prima che la modella partisse da sola per Venezia e sfilare sul red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema. Sembra proprio che tale incontro sia il primo passo verso una riconciliazione. Dopo quella cena e il viaggio nella città lagunare, la sorella di Belen ha raggiunto l’ex ... Leggi su kontrokultura

