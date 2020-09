Cavani, l'ex agente: "Conoscendolo, credo non andrà mai alla Juventus" (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA: “Nandez? Profilo interessante e giovane, non lo si può avvicinare ad allan perché sono diversi. Leggi su tuttonapoli

Sport_Mediaset : #Juve, l'agente #Branchini: 'Il nuovo attaccante sarà #Morata'. Il noto procuratore a Radio Deejay: 'Non è #Kean, n… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Anellucci (agente FIFA) sicuro su #Cavani: 'Mai in bianconero' ??#CMITmercato - ilnapolionline : Anellucci (agente FIFA): 'Nandez avvicina Allan, però meglio Veretout' - - hbk_89 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Anellucci (agente FIFA) sicuro su #Cavani: 'Mai in bianconero' ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??#Juventus - #Anellucci (agente FIFA) sicuro su #Cavani: 'Mai in bianconero' ??#CMITmercato -