Caterina Balivo il consiglio inaspettato della suocera lascia perdere mio figlio (Di mercoledì 9 settembre 2020) La conduttrice tv Caterina Balivo è ancora in vacanza nella casa al mare in Toscana con il marito Guido Brera e i figli Guido Alberto e Cora e in questi giorni, la Balivo ha ricevuto la visita della suocera Mirella che ha dato a Caterina un consiglio inaspettato. In una serie di stories su Instagram, Caterina Balivo ha documentato l’incontro. Si parla del suo “periodo off dal lavoro”, la signora Mirella spiega: «Quando vado al mercato, mi chiedono ‘Quando torna Caterina? Quando torna Caterina’?». La conduttrice ridendo replica alla suocera: «E lei risponde che mi possono seguire sui social?». «Ma ... Leggi su musicaetesti.myblog

palinsesto_rar : @itsmwengo tra csaba dalla zorza e caterina balivo - Carla27196419 : @GiusCandela Almeno alle 14 con Caterina Balivo passavi quelle ore spensierate - zazoomblog : Caterina Balivo il consiglio incredibile della suocera Mirella: Lascia perdere mio figlio... - #Caterina #Balivo… - lestirpatore : Mi dicono che hanno chiuso il trono giovani, ora è tutti i giorni over e i giovani solo due minuti. Choc! Tutto mer… - MMastrantuono : RT @FabioFor1: Che programma noioso, Caterina Balivo ha tutta un'altra grinta... #OggiEUnAltroGiorno -