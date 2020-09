Catania, ufficiale: Mariano Izco nuovamente rossazzurro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Julio Izco, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 13 marzo 1983. Izco, primatista in termini di presenze in Serie A nella storia rossazzurra (ben 218), ha sottoscritto un contratto annuale con opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22. Nel corso della sua prima parentesi calcistica etnea, dal 2006 al 2014, l’atleta argentino ha disputato complessivamente 235 gare nelle competizioni ufficiali, siglando 7 reti; successivamente, ha sommato ulteriori esperienze nella massima serie, con il ChievoVerona e il Crotone, e in B, con il Cosenza e la Juve Stabia. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito all’atleta argentino di sostenere i primi allenamenti ... Leggi su itasportpress

