Catania, quel gol alla Juventus che Izco non dimenticherà mai (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una Juventus in crisi ospitò il Catania in cerca di punti salvezza nella stagione 2009/10. E contro i rossazzurri arrivò la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, per i bianconeri. Gli etnei hanno espugnato per 2-1 il Comunale di Torino: ospiti avanti con Martinez, sigillo decisivo di Izco dopo il goal di Salihamidzic. Per l'argentino un gol che non sarà mai dimenticato. Catania, quel gol alla Juventus che Izco non dimenticherà mai ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

