Catania, nuovo acquisto: Rosaia ha firmato per un anno (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giacomo Rosaia, centrocampista classe 1993, passa al Catania dopo l'esperienza al Cesena. Affare chiuso come spiega Giovanni Tateo agente del calciatore svincolato. "Tutto fatto va a Catania per un anno". Giocatore duttile, di temperamento e grande generosità, Rosaia ha tutte le prerogative imprescindibili per indossare la maglia rossazzurra. Giacomo Rosaia, 27enne centrocampista di Massa Carrara, fu uno degli acquisti di spicco del Cesena targato Modesto e proveniva dalla Carrarese, nella quale è stato capitano insostituibile con 106 presenze e 6 reti collezionate nell'ultimo triennio gialloblù. L'ex tecnico del Catania Silvio Baldini ha inculcato al neo arrivato in casa rossazzurra "la cultura del lavoro e per me ...

