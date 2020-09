Cassazione: assegno di divorzio se lei non trova un lavoro stabile (Di mercoledì 9 settembre 2020) Domanda di revoca dell'assegno divorzileL'assegno divorzile non è un vitalizioProvata l'impossibilità di trovare un impiego l'assegno divorzile non va revocatoDomanda di revoca dell'assegno divorzileTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 18522/2020 (sotto allegata) conferma la sentenza della Corte d'Appello, che ha respinto la richiesta di un ex marito di revocare l'assegno divorzile in favore della ex moglie in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso, la donna si è sempre data da fare nel ricercare un'occupazione, accettando anche contratti a tempo determinato e partecipando a concorsi pubblici, senza un esito positivo. Provata quindi l'impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per essere autosufficiente per ragioni ... Leggi su studiocataldi

ChiaraDionilla : RT @studiofiorin: Cassazione: il figlio che diventa maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, salvo sua prova contraria. #d… - studiofiorin : Cassazione: il figlio che diventa maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, salvo sua prova contrar… -