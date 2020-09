Carreno Busta e Osaka in semifinale agli Us Open (Di mercoledì 9 settembre 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Pablo Carreno Busta a sfidare Alexander Zverev in semifinale agli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Lo spagnolo, testa di serie numero 20, ha sconfitto Denis Shapovalov, 12esimo favorito del seeding, per 3-6 7-6(5) 7-6(4) 0-6 6-3.In serata al via gli ultimi due quarti di finale: prima il derby russo Medvedev-Rublev, a seguire De Minaur contro Thiem.Completata anche la prima semifinale del tabellone femminile: tutto facile per Naomi Osaka, numero 4 del seeding e vincitrice dell'edizione 2018, che ha regolato per 6-3 6-4 Shelby Rogers e si giocherà un posto in finale contro Jennifer Brady. Nella parte bassa del tabellone in programma gli altri ... Leggi su liberoquotidiano

