Caos scuola, scontro Volpe-Gambino: “Scusi ma lei che parla ha figli?” (Di mercoledì 9 settembre 2020) scuola, Caos sulla riapertura: scontro tra Adriana Volpe e Giulio Gambino a “Ogni Mattina” VIDEO Nel corso del programma Ogni Mattina, in onda su Tv8, è andato in scena uno scontro tra il direttore di TPI Giulio Gambino e Adriana Volpe, conduttrice della trasmissione insieme ad Alessio Viola, sul tema della riapertura della scuola, su cui regna ancora il Caos. Mentre in studio si discuteva del ritorno nelle aule scolastiche, con tutte le difficoltà e anche le perplessità del caso, la presentatrice Adriana Volpe ha preso la parola e, rivolgendosi a Giulio Gambino, che aveva sottolineato la necessità di provare comunque ad andare avanti nonostante ... Leggi su tpi

