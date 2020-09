Can Yaman: Barbara D’Urso gli dedica un’anteprima a ‘Pomeriggio Cinque’, ma i fan si ribellano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Barbara D’Urso ha praticamente annunciato a “Pomeriggio Cinque” che presto ospiterà di nuovo Can Yaman a “Live – Non D’Urso“. Ha anche fatto trasmettere un video con in sottofondo la mitica canzone “The Final Countdown” degli Europe, come per dire: “Manca poco a rivederlo”! La gioia dei fan del divo turco, però, è stata parzialmente guastata … perché la conduttrice ha sbagliato a pronunciare il nome del loro idolo! Con disinvoltura, l’ha anche chiamato “Can“, come si legge, anziché “Gian”; inoltre si è “complicata la vita”, pronunciando il cognome dell’attore “Haman” anziché “Yaman“! Le ammiratrici (ma non solo) ovviamente l’hanno fatto ... Leggi su pianetadonne.blog

pomeriggio5 : ??? Da quando tempo non sentivate 'caffeuccio'? #Pomeriggio5 è tornato! Oggi tra le cose di cui parleremo, Can Yama… - Mag_Ra21 : RT @Federica_970: Ma andate a giocare un po' più in là, di Can Yaman ne esiste solo uno?? #uominiedonne - steffy_rosas : RT @eliscrivecose: CAN YAMAN MONDO DOMINAZIONE (ma dove gli assomiglia questo ma gli piacerebbe) #uominiedonne - asociale_a_vita : 'Mi ricorda quell'attore turco, Can Yaman' #uominiedonne - tatiana_m001 : RT @controcampus: #IlPersonaggio #CanYaman abbiamo sentito parlare di lui ?? ma sappiamo davvero chi è ? ?? -