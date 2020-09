Campoli, Ciotta: “Saremo amministrazione attenta” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampoli Monte Taburno (Bn) – “Sono un Avvocato di esperienza ma soprattutto una mamma e una cittadina campolese che ama il proprio paese e desidera che i propri figli possano vivere e crescere in un contesto sano ma allo stesso tempo capace di offrirgli possibilità ed opportunità al passo con le realtà che ci circondano”. Inizia così una nota di Annalisa Ciotta, candidata nella lista “Campoli è Futuro” “Credo che non sia giusto lamentarsi, sottolineare i problemi della nostra quotidianità senza mettersi mai in gioco e rimboccarsi in concreto le maniche per far si che la situazione possa cambiare e migliorare. La collettività è un bene comune e prezioso e con senso di responsabilità e determinazione, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Campoli Ciotta Campoli, Annalisa Ciotta ufficializza candidatura con "Campoli è Futuro" anteprima24.it