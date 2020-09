Campania, stretta contro il coronavirus: prorogate disposizioni per trasporti e uffici pubblici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arriva la proroga delle misure anti-covid in Campania per il trasporto pubblico e i dipendenti dei pubblici uffici. Con una nuova ordinanza, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, prolunga fino al 25 settembre le disposizioni già in vigore. Campania, nuova ordinanza di De Luca: prorogate le disposizioni anti-covid per dipendenti pubblici e trasporti “Su … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Dome689 : RT @Open_gol: Test sierologici obbligatori per prof e personale scolastico, stretta di De Luca in Campania: «Temperatura a scuola, poco cre… - zazoomblog : Test sierologici obbligatori per prof e personale scolastico stretta di De Luca in Campania: «Temperatura a scuola… - Open_gol : Test sierologici obbligatori per prof e personale scolastico, stretta di De Luca in Campania: «Temperatura a scuola… - Giusepp07184707 : RT @val_ciarambino: La stretta di mano tra Caldoro e Salvini è una delle immagini più raccapriccianti di questa campagna elettorale. La Leg… - liasarnataro : RT @val_ciarambino: La stretta di mano tra Caldoro e Salvini è una delle immagini più raccapriccianti di questa campagna elettorale. La Leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania stretta Test sierologici obbligatori per prof e personale scolastico, stretta di De Luca in Campania: «Temperatura a scuola, poco credibile prenderla a casa» Open Coronavirus, in Campania 203 positivi e 7.154 tamponi eseguiti

Napoli, 9 set. (askanews) - In Campania sono 203 i casi positivi al Covid-19. Sono 29 i viaggiatori contagiati in arrivo da Paesi esteri, 14 dalla Sardegna e 17 sono contatti stretti di precedenti cas ...

Covid, 203 contagi e una vittima in Campania. Aumentano i nuovi casi nel Vesuviano

Altri 203 contagiati in Campania, 46 in meno di ieri ma con 746 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.154 test, d ...

Napoli, 9 set. (askanews) - In Campania sono 203 i casi positivi al Covid-19. Sono 29 i viaggiatori contagiati in arrivo da Paesi esteri, 14 dalla Sardegna e 17 sono contatti stretti di precedenti cas ...Altri 203 contagiati in Campania, 46 in meno di ieri ma con 746 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.154 test, d ...